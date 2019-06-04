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Украина стала рекордсменом Европы по темпам роста авиаперевозок

Украина стала рекордсменом Европы по темпам роста авиаперевозок

Украина стала рекордсменом Европы по темпам роста авиаперевозок в 2018 году.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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Министр сослался на материалы международного авиационного форума CONNECT Route Development Forum 2019.

«Сначала ты работаешь на рейтинг, а потом рейтинг работает на тебя. Украина — абсолютный рекордсмен Европы по темпам роста авиационных пассажирских перевозок в 2018 году», — сообщил Омелян.

Согласно данным рейтинга, темпы роста авиаперевозок в Украине в 2018 году составили 24,5%. Второе место занимает Грузия с 23,6%, третье — Литва с 19,2%.

По материалам НВ
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