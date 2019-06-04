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Украинской авиакомпании запретили летать

Украинской авиакомпании запретили летать

Государственная авиационная служба в результате комплексной проверки авиакомпании YanAir выявила ряд нарушений в организации деятельности этого перевозчика, в связи с чем действие сертификата эксплуатанта приостановлено.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с этим постоянно действующая комиссия по вопросам сертификации эксплуатантов Госавиаслужбы приняла решение приостановить сертификат эксплуатанта YanAir начиная с 00:00 UTC (03:00 по киевскому времени) 7 июня 2019 года.

В Госавиаслужбе отметили, что сертификат может быть восстановлен после устранения компанией недостатков и на основании выводов акта инспекционной проверки, которые будут свидетельствовать о способности авиаперевозчика обеспечивать надлежащий уровень безопасности.

По материалам Дело
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