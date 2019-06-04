За год мировой автопром увеличил инвестиции в электрокары вдвое

Мировой автопром за год удвоил инвестиции в выпуск электромобилей, а капиталовложения в выпуск авто с двигателями внутреннего сгорания стремительно сокращаются.

Об этом со ссылкой на исследование Ernst & Young пишет Deutsche Welle .

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Авторы исследования проанализировали опубликованные данные 16 крупнейших мировых автопроизводителей (кроме китайских).

Согласно исследованию, в 2018 году автопроизводители трех континентов объявили во всем мире о начале 118 инвестиционных проектов в традиционном автостроении на общую сумму 22,4 млрд евро. Это на 16% меньше, чем годом ранее.

В то же время капиталовложения в создание новых и расширение существующих мощностей для выпуска электромобилей фактически удвоились: они выросли на 97 процентов, до 8,4 млрд евро. Их направили на 26 проектов. В эту сумму не включили расходы на научные исследования и конструкторские разработки.

Для сравнения: в 2015 и 2016 годах, по данным EY, инвестиции в выпуск автомобилей с электрической тягой составляли всего по одному миллиарду евро. Причем речь шла тогда, соответственно, о двух и трех проектах.

Наиболее активно в 2015-2018 годах в развитие электромобильности вкладывался немецкий автопром. Он выделил за четыре года 11,07 миллиарда евро на 29 проектов. Второе место с большим отрывом занимают французские автопроизводители (1,28 млрд), затем японские (862 млн), южнокорейские (848 млн) и американские (632 млн).

Однако главным получателем инвестиций стала не Германия, а Китай. В Китае 16 западных и азиатских автомобильных компаний вложили в развитие электромобилей в 2015-2018 годах в целом 6,13 млрд евро.

В Германию были направлены инвестиции на 4,37 млрд евро, затем идут Франция (1.61 млрд), США (1,11 млрд) и Индия (848 млн).