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В Европе средняя цена самых маленьких авто увеличится на 2 000 евро

В Европе средняя цена самых маленьких авто увеличится на 2 000 евро

В Европе в скором времени средняя цена самых маленьких автомобилей увеличиться примерно на 2 000 евро, так как автопроизводителям под давлением новых экологических норм придется делать их «гибридами». Однако, Старый Континент еще поборется за компакткары.

В 2018 году в Европе средний уровень выбросов в моделях любого автопроизводителя составлял 120,5 граммов CO2 на километр. По новому стандарту эта цифра должна снизиться до 95 г/км.

В сегменте субкомпактных авто и ситикаров таких показателей можно добиться, только если сделать их гибридными или полностью электрическими. Подсчитано, что если добавить машине стартер-генератор, то есть сделать её «мягким» гибридом, то она увеличиться в цене на 600-1000 евро. Подзаряжаемая гибридная силовая установка увеличит стоимость машины на 5 000 евро.

Легко подсчитать, сколько в таком случае будут стоить на европейском рынке самые маленькие машины. Их средняя цена, кстати, сейчас равняется около 14 500 евро.

По материалам autonews.ua
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