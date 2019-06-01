Рынок электроэнергии в Украине оценили в 300 млрд гривен

Рынок электроэнергии в Украине оценивается в 300 млрд гривен.
Об этом во время заседания правительства сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
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“Когда мы говорим о 25 поставщиках универсального рынка и 32 операторах системы распределения, то приняты соответствующие решения Кабинета Министров Украины о возложении спецобязательств по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей и субъектов рынка электрической энергии. Второе – об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии на двусторонних соглашениях. Третье – об утверждении порядка проведения конкурса на строительство генерирующей мощности и исполнения управления спроса”, – сказал министр.
Все эти шаги важны для рынка, считает Кубив.
“Первое – развитие конкуренции и соревнования участников рынка за выгодные условия. Против чего мы боремся? Против конкуренции и стяжательства. А знаете почему такой интерес? Рынок электроэнергии, или кусок, за который мы торгуемся – 300 млрд грн”, – добавил он.
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