Укртрансгаз предупреждает о преддефолтной ситуации на рынке газа

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Отрицательный небаланс, образующийся вследствие несанкционированного отбора газа из сетей Укртрансгаза, по итогам марта и апреля превысил 2,5 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба АО “Укртрансгаз”.
“По факту работы в марте и апреле 2019 года объем отрицательного небаланса составил более 2,5 млрд грн. Он сформировался преимущественно из-за несанкционированного отбора газа операторами ГРС на собственные производственно-технологические расходы из сетей Укртрансгаза. Из этой суммы долга Оператору ГТС было погашено 0,05 млрд грн за два месяца”, – говорится в сообщении.
В Укртрансгазе отмечают, что по итогам двух месяцев функционирования информационной платформы суточной балансировки, благодаря сотрудничеству с участниками рынка и Регулятором, удалось нормализовать рынок газа Украины.
В настоящее время информационная платформа синхронизирует принципы работы национального рынка согласно принятым в странах ЕС: введен электронный документооборот между Оператором ГТС и участниками рынка, используется электронная цифровая подпись и алгоритмическая обработка данных.
Вместе с тем, внедрение суточной балансировки усилило ряд проблемных вопросов, требующих оперативного решения.
Прежде всего речь идет о негативных небалансах в системе, которые образуются из-за регулярных отборов по ГТС природного газа или свыше утвержденных номинаций, или вовсе без номинаций.
В то же время общий объем положительных небалансов за этот период, подлежащих выплате участникам рынка, на данный момент составляет 0,53 млрд грн. Укртрансгаз выплатил контрагентам 0,27 млрд грн.
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