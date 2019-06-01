Укртрансгаз предупреждает о преддефолтной ситуации на рынке газа

Отрицательный небаланс, образующийся вследствие несанкционированного отбора газа из сетей Укртрансгаза, по итогам марта и апреля превысил 2,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба АО “Укртрансгаз”.

“По факту работы в марте и апреле 2019 года объем отрицательного небаланса составил более 2,5 млрд грн. Он сформировался преимущественно из-за несанкционированного отбора газа операторами ГРС на собственные производственно-технологические расходы из сетей Укртрансгаза. Из этой суммы долга Оператору ГТС было погашено 0,05 млрд грн за два месяца”, – говорится в сообщении.

В Укртрансгазе отмечают, что по итогам двух месяцев функционирования информационной платформы суточной балансировки, благодаря сотрудничеству с участниками рынка и Регулятором, удалось нормализовать рынок газа Украины.

В настоящее время информационная платформа синхронизирует принципы работы национального рынка согласно принятым в странах ЕС: введен электронный документооборот между Оператором ГТС и участниками рынка, используется электронная цифровая подпись и алгоритмическая обработка данных.

Вместе с тем, внедрение суточной балансировки усилило ряд проблемных вопросов, требующих оперативного решения.

Прежде всего речь идет о негативных небалансах в системе, которые образуются из-за регулярных отборов по ГТС природного газа или свыше утвержденных номинаций, или вовсе без номинаций.

В то же время общий объем положительных небалансов за этот период, подлежащих выплате участникам рынка, на данный момент составляет 0,53 млрд грн. Укртрансгаз выплатил контрагентам 0,27 млрд грн.