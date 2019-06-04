За последние 30 лет поляки стали богаче в несколько раз

В прошлом году 81% опрошенных поляков оценили свой уровень жизни от среднего до замечательного. Остальные же ответили, что жили скромно или очень бедно. Для сравнения, в 1993 году малоимущими считали себя более половины граждан, а хорошо или слишком хорошо жили только 3% из них.

Эта динамика, как сообщает Rzeczpospolita, свидетельствует о впечатляющем развитии национальной экономики. И такими результатами поляки благодарны только себе.

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За последние 30 лет уровень национального ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) увеличился почти в пять раз, а покупательная способность – в три.

На сегодняшний день, по данным Евростата, поляки все еще беднее чехов, словаков, литовцев и эстонцев. Однако им удалось опередить венгров и румын, хотя в начальной точке они были гораздо беднее.

Любопытно, что поляки гордо сравнивают себя и с Украиной, которая как посткоммунистическая страна «никогда не была интегрирована в Западную Европу». Если в 1989 году уровень жизни в Украине оставался несколько выше, чем в Польше, то сейчас украинцы беднее поляков на две трети (более 60%).

Интересно свою динамику поляки объясняют на примере бензина и хлеба. Если в 1990 году на среднюю зарплату в около миллион злотых можно было купить 605 буханок хлеба или 278 литров бензина, а телевизор стоил пять ежемесячных окладов, то сегодня средней зарплаты хватает, чтобы купить хлеба и бензина в три раза больше, а за одну зарплату можно купить четыре телевизора с плоским экраном.

Также поляки сопоставляют свое новое и старое положение и на примере автомобилей. Если 30 лет назад по стране ездило 5,2 млн машин, то сегодня – 22,5 млн.

Отметим, что поляки рассматривают свое экономическое положение именно за последние 30 лет, так как 4 июня 1989 в стране состоялись первые за послевоенное время полудемократические выборы, когда начался реальный демонтаж социализма и переход к народовластию. После этого в Польше начался период системных изменений, а конкретнее – трансформационной рецессии.

«В Польше все эти процессы были также неизбежны, но мы сделали все, чтобы сделать их как можно мягче и короче… Мы ожидали краха предприятий, роста безработицы, скачка инфляции, падения ВВП и т.д. Но все оказалось не так страшно, как могло бы. Правительство сделало на макроэкономическом уровне все возможное, поэтому одним из важнейших результатов стало появление частного бизнеса, который за несколько лет подрос на 20-30%», – рассказывает один из бывших экономических советников правительства того времени, профессор Станислав Гомулка.