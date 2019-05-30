В Польше учатся 40 тысяч украинских студентов

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В Польше сегодня учатся 40 тысяч украинских студентов.
Об этом заявил министр иностранных дел Республики Польша Яцек Чапутович.
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“В Польше в настоящее время обучаются 40 тысяч украинских студентов, и каждый университет может найти этих представителей вашего общества… Мы поздравляем их, приглашаем их”, – сказал Чапутович.
Он подчеркнул, что украинские студенты должны использовать знания и навыки, которые они получили во время обучения в Польше и других странах ЕС, а затем вернуться и построить современное украинское государство, общество.
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