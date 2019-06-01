Рейтинг новых грузовиков, которые украинцы покупали в мае

Майский рынок новых грузовых и специализированных автомобилей увеличился на 6% относительно показателя годичной давности и составил 1133 реализованных авто.

Об этом сообщает Укравтопром.

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Также рост отмечен и в сравнении с предыдущим месяцем – плюс 32 процента.

Лидером рынка коммерческих автомобилей стал Renault, который захватил 18% майских продаж. Бренд продал 203 машины.

На втором месте Fiat – 112 автомобилей. Майские продажи этой марки превысили свой показатель годичной давности на 12 процентов.

Третья строчка рейтинга у Peugeot, спрос на автомобили этого французского бренда увеличился в 2,5 раза – до отметки 84 машин.

Ford и MAN разделили четвертое место с результатом 79 проданных авто у каждого. При этом, если MAN смог нарастить продажи на 5%, то регистрации Фордов упали на 19% относительно мая 2018 года.

Замыкает ТОП-5 – Citroen, 76 машин которого получили регистрационные номера (+153%).

Всего за 5 месяцев текущего года в Украине было зарегистрировано 4,5 тыс. новых коммерческих автомобилей, что почти на 12% меньше, чем годом ранее.