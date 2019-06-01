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Майский рынок новых авто отметился слабым ростом

Майский рынок новых авто отметился слабым ростом

В мае 2019 года на украинском рынке было реализовано 6,9 тыс. новых легковых автомобилей, что всего на 1,6% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Укравтопром.

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Наибольшим спросом в минувшем месяце у украинцев пользовались автомобили марки TOYOTA. Свои первые регистрационные номера в мае получили 1238 новых Тойот. Таким образом, показатель годичной давности этого японского бренда улучшился почти на 46 процентов.

Второй по популярности стала RENAULT. За месяц 967 новых легковых автомобилей этой марки пополнили автопарк страны. По сравнению с маем 2018 года спрос на новые Рено в Украине вырос на 29 процентов.

Несмотря на незначительное отставание (0,6%) от своего прошлогоднего показателя, третье место занял HYUNDAI. В активе этой марки 501 зарегистрированный автомобиль.

Четвертая строчка майского рейтинга у NISSAN – 468 реализованных машин и 26% роста к маю прошлого года.

Замыкает лидерскую пятерку KIA с результатом 445 авто (+18%).

Также в ТОП-10 майского рынка вошли: SKODA – 319 шт. (-17%); VOLKSWAGEN – 314 шт. (-24%); MITSUBISHI – 250 шт. (+57%); MAZDA – 215 шт. (-13%); SUZUKI – 205 шт. (-11%).

Титул бестселлера месяца в этот раз заслужил автомобиль TOYOTA RAV-4, на котором свой выбор остановил 551 покупатель.

По материалам Укравтопром
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