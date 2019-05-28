Когда подешевеют электромобили - исследование Bloomberg

Мировая автомобильная промышленность претерпевает кардинальные изменения. А к 2040 году больше половины мирового объёма продаж легковых автомобилей будет приходиться на электромобили – а именно, 57%, подсчитали в Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

Электромобили в обслуживании значительно дешевле, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания – электричество на порядок дешевле бензина или дизельного топлива. А благодаря стремительно развивающимся технологиям смогут вскоре конкурировать с ними и в ценовом сегменте.

Читайте также: Китайская компания начнет собирать электробусы в Украине

В течение следующих 20 лет объёмы продаж электромобилей вырастут с 2 млн единиц в прошлом году до 56 млн к 2040 году. За это же время цифры по автомобилям с ДВС снизятся с 85 до 42 млн единиц.

С 2010 года стоимость аккумуляторов упала на 85% — за счёт усовершенствованных энергосберегающих технологий.

Принимая во внимание последние тенденции, говорят эксперты, можно предположить, что электрокары станут дешевле автомобилей с ДВС уже к середине 2020-х годов. Помимо затрат на топливо они выигрывают ещё и в техобслуживании, т.к. состоят из меньшего количества деталей, а значит, менее подвержены износу.