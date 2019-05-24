Китайская компания начнет собирать электробусы в Украине

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Китайская компания Skywell запустит в Украине производство своих электрических автобусов.
Об этом написала пресс-служба компании в Facebook.
“Сегодня встречали почетных гостей из Китая – специалистов по развитию технологий производства электробусов. Обсуждали возможность и технологию организации крупноузловой сборки электробусов Skywell в Украине. Поэтому … все-таки будем производить электробусы Skywell в Украине”, – отмечается в сообщении.
В украинском представительстве компании Skywell сообщили изданию “Автогик”, что пока нет конкретики, ведутся переговоры с различными сторонами и участниками, определяются сроки, технологии, процессы.
Кроме того, в Skywell сообщили, что китайская сторона настроена позитивно и решительно, готова входить в соучредители предприятия по производству электрических автобусов в Украине.
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