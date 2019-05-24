0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 97 0

Китайская компания начнет собирать электробусы в Украине

Китайская компания начнет собирать электробусы в Украине

Китайская компания Skywell запустит в Украине производство своих электрических автобусов.

Об этом написала пресс-служба компании в Facebook.

“Сегодня встречали почетных гостей из Китая – специалистов по развитию технологий производства электробусов. Обсуждали возможность и технологию организации крупноузловой сборки электробусов Skywell в Украине. Поэтому … все-таки будем производить электробусы Skywell в Украине”, – отмечается в сообщении.

В украинском представительстве компании Skywell сообщили изданию “Автогик”, что пока нет конкретики, ведутся переговоры с различными сторонами и участниками, определяются сроки, технологии, процессы.

Кроме того, в Skywell сообщили, что китайская сторона настроена позитивно и решительно, готова входить в соучредители предприятия по производству электрических автобусов в Украине.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.