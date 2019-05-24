Китайская компания начнет собирать электробусы в Украине

Китайская компания Skywell запустит в Украине производство своих электрических автобусов.

Об этом написала пресс-служба компании в Facebook.

“Сегодня встречали почетных гостей из Китая – специалистов по развитию технологий производства электробусов. Обсуждали возможность и технологию организации крупноузловой сборки электробусов Skywell в Украине. Поэтому … все-таки будем производить электробусы Skywell в Украине”, – отмечается в сообщении.

В украинском представительстве компании Skywell сообщили изданию “Автогик”, что пока нет конкретики, ведутся переговоры с различными сторонами и участниками, определяются сроки, технологии, процессы.

Кроме того, в Skywell сообщили, что китайская сторона настроена позитивно и решительно, готова входить в соучредители предприятия по производству электрических автобусов в Украине.