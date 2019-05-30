Венесуэла из-за санкций не может отдать долг за печать денег

Британская компания De La Rue, печатающая около трети всех банкнот мира, потеряла 18 млн фунтов в связи с тем, что центральный банк Каракаса не смог выплатить долг из-за санкций.

Об этом сообщает Financial Times.

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“Мы находимся в постоянном контакте с клиентами, они действительно хотят погасить этот долг”, – заявила финансовый директор компании Хелен Уиллис.

Агентство Reuters уточняет, что долг Венесуэла не может отдать из-за наложенных на нее международных санкций. С 2013 года, когда президент страны Николас Мадуро стал президентом, ВВП республики сократился на 52,3%.

Кроме того, доходы от продажи нефти снизились в три раза, а ее добыча упала до исторического минимума – 740 тыс. барр./день.