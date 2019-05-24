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Инфляция в Венесуэле достигла 130 000% в 2018 году

Инфляция в Венесуэле достигла 130 000% в 2018 году

Центральный банк Венесуэлы сообщил, что в 2018 году инфляция достигла 130 060%, а в апреле этого года был зарегистрирован показатель 33,8%.

В релизе Центробанка сообщается, что в январе наблюдался самый высокий рост потребительских цен в 196,6%, в феврале − 114,4%, а в марте − 34,8%.

При этом в 2017 году инфляция составляла 862,6%, а в 2016 − 274%.

До этого последний доклад Центрального банка Венесуэлы публиковался в 2015 году, когда уровень накопленной годовой инфляции составлял 180,9%.

С середины 2016 года данные по инфляции публиковала оппозиционная Национальная ассамблея.

Центробанк также сообщает, что ВВП страны в третьем квартале 2018 года сократился на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По материалам Корреспондент.net
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