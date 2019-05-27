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У Кличко рассказали, когда откроют Шулявский мост

У Кличко рассказали, когда откроют Шулявский мост

Строительство нового Шулявского путепровода идет по графику и до конца года будет закончено.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян в Facebook.

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Ранее прошло рабочее совещание по строительству путепровода, после которого заместители председателя КГГА проинстектировали работы на объекте.

Сообщается, что строители путепровода укладываются в установленный график и до конца года движение по путепроводу, по словам Давтяна, будет восстановлено.

В Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений информировали, что реконструкция Шулявского путепровода идет круглые сутки и без выходных.

По материалам Корреспондент.net
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