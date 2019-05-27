На строительство Подольского моста выделили 630 тыс. грн

В 2019 году в бюджете Киева на строительство Подольского мостового перехода запланировано финансирование в сумме 630 тыс. грн.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии “Инженерный центр” в ответ на запрос журналиста УНН.

“В бюджете Киева на 2019 год на строительство Подольского мостового перехода запланировано финансирование в сумме 630 000,00 тыс. грн. Сейчас на арочном мосту через Днепр начались работы по демонтажу временных опор и демонтажа рабочих проходов вспомогательных сооружений, продолжаются работы по сварке стыков арки, а также обзор и герметизация болтовых соединений”, – говорится в ответе.

Кроме того, ведутся подготовительные работы по строительству заезда с улиц Набережно-Крещатицкая и Верхний Вал на Подольский мостовой переход, начато переустройство инженерных сетей на данном участке (тепловые сети, водопровод, канализация, электрические и телекоммуникационные сети). Выполняются строительные работы по установке ограждения строительной площадки.

“Также, продолжается строительство эстакады на Русановских садах от опоры №20 до опоры №26. Ведется бетонирование свай путепровода на участке от ул. Центральной Садовой к железной дороге. На эстакаде на Трухановом острове устраивают тротуар в прогоне 19-29В и устанавливают короба для коммуникаций. Проводится монтаж барьерного ограждения эстакады в урочище Горбачиха”, – отметили в КП.