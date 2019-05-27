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В правительстве назвали среднюю зарплату в частном секторе

В правительстве назвали среднюю зарплату в частном секторе

Средняя заработная плата в частном секторе в апреле составляет 438 долларов (в эквиваленте), а по курсу Национального банка это около 11 700 грн.

Об этом во время часа вопросов к правительству сказал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

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“Средняя заработная плата выросла на $170 (в эквиваленте): с около 210 долларов в декабре 2015 года до $383 в апреле 2019 года. В частном секторе средняя зарплата в апреле 2019 г. составляет уже $438. Это указывает на то, что дела бизнеса улучшились и у него есть возможность платить высокие зарплаты”, – рассказал Кубив.

Он также напомнил, что за три года повысилась минимальная заработная плата: с 55 по состоянию на 1 января 2016 г. до $150 – на 1 января 2019 г.

“Это сознательная позиция правительства: украинцы должны иметь высокий уровень жизни. Но правительство не может административно установить всем высокие зарплаты – это заставит бизнес уходить в тень. Поэтому нашим видением всегда было создавать условия для развития бизнеса, в частности для производства и экспорта”, – отметил Кубив.

По материалам УКРИНФОРМ
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