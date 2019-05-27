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В Украину завезли контрабандную нефть на сотни миллионов гривен

В Украину завезли контрабандную нефть на сотни миллионов гривен

В Николаевском порту обнаружили партию контрабандной нефти на 183 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС в регионе.

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Для контрабанды была создана фирма-однодневка, которая в сопроводительных документах указала неверные данные о грузе. В Николаевском порту нефть разгрузили на хранение на склад другой компании. Зарегистрированные в Греции и России фирмы числились производителями сырья.

“Весь объем контрабандных нефтепродуктов арестован судом в качестве вещественного доказательства. В целом эта сделка могла стоить государству 183 млн гривен. Мы сумели это предотвратить – и после конфискации товаров и наложения штрафов средства будут перечислены в госбюджет”, – рассказал руководитель ведомства.

Таможенники уже составили протоколы о нарушении таможенных правил по ст.483 Таможенного кодекса Украины. Эта статья предусматривает конфискацию товаров и штраф в размере 100 процентов их стоимости.

По материалам Газета по-Украински
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