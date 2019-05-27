Ремонт нового пешеходного моста осуществляется не за городские средства

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Восстановление поврежденных элементов стеклянного пола нового пешеходного моста, который соединяет арку Дружбы народов с Владимирской горкой, осуществляется не за городские средства, а за средства генеральной подрядной организации.
Об этом сообщили в коммунальном предприятии “Инженерный центр” КГГА в ответе на запрос корреспондента УНН.
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“Согласно закону Украины “О публичных закупках” проведена процедура конкурсных торгов и определено генеральную подрядную организацию ООО “Спецавто-строй”, которая осуществляет работы по строительству мостового пешеходно-велосипедного перехода и в соответствии с заключенным договором на выполнение строительных работ безвозмездно устраняет выявленные недостатки” , – говорится в ответе на запрос.
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