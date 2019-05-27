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Ремонт нового пешеходного моста осуществляется не за городские средства

Ремонт нового пешеходного моста осуществляется не за городские средства

Восстановление поврежденных элементов стеклянного пола нового пешеходного моста, который соединяет арку Дружбы народов с Владимирской горкой, осуществляется не за городские средства, а за средства генеральной подрядной организации.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии “Инженерный центр” КГГА в ответе на запрос корреспондента УНН.

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“Согласно закону Украины “О публичных закупках” проведена процедура конкурсных торгов и определено генеральную подрядную организацию ООО “Спецавто-строй”, которая осуществляет работы по строительству мостового пешеходно-велосипедного перехода и в соответствии с заключенным договором на выполнение строительных работ безвозмездно устраняет выявленные недостатки” , – говорится в ответе на запрос.

По материалам УНН
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