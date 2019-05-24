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Стекло на "мосту Кличко" хотят сделать бронированным

Стекло на "мосту Кличко" хотят сделать бронированным

Киевская городская администрация может установить бронированное стекло на новооткрытом пешеходному мосту.

Сделают это, если вандализм будет продолжаться, сообщает пресс-центр КГГА.

“Безопасность киевлян – самая главная ценность. Если продолжатся акты вандализма, то рассматриваем различные варианты замены. Возможен вариант замены верхнего слоя стеклопленки на бронированное стекло”, – говорит заместитель мэра Киева Александр Спасибко.

По приблизительным подсчетам, в праздничные дни на мосту между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов одновременно находились до 15 тыс. человек. Основное закаленное стекло не было повреждено от действий вандалов.

“1 квадратный метр такого стеклянного пола выдерживает нагрузку 1150 кг. Сейчас идет процесс замены верхнего слоя – защитной стеклопленки. Поврежденные элементы уже заменили. Пленку на других фрагментах пола тоже для проверки снимают и еще раз обрабатывают герметиком”, – говорит он.

На данный момент на мосту происходит постоянное научно-техническое сопровождение и ведутся регламентные работы. Само покрытие моста выполнено из гусасфальта. В течение 30 дней должны вымыться и высыпаться камни, которые не прилипли к этой основе.

По материалам Газета по-Украински
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