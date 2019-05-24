Украина приняла новые меры на случай остановки транзита российского газа

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Компания “Укртрансгаз” и оператор венгерской газотранспортной системы FGSZ увеличили пропускную способность газового перехода между Украиной и Евросоюзом.
Об этом заявил глава “Нафтогаза” Андрей Коболев, передает Сегодня.
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“Это большая гибкость при торговле газом, устойчивость украинского рынка и защита от шантажа со стороны “Газпрома“… С конца мая удалось увеличить мощность “венгерского сечения” на 14%”, – отметил он.
По его словам, венгерское направление пользуется популярностью среди украинских импортеров: в 2016 году они ввезли около 1 млрд куб. м, а в 2018-м объем вырос до 3,4 млрд куб. м газа.
Коболев добавил, что этому способствуют привлекательные тарифы на выход из ГТС Венгрии, действующие летом.
Глава “Нафтогаза” напомнил, что Россия готовится устроить “очередную газовую войну”, поэтому увеличение пропускной способности газовых переходов между Украиной и ЕС “особенно актуально в этом сезоне”.
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