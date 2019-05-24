АМКУ предупредил о возможном росте цен на горючее

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Новые правила вывоза с территории России бензина, дизельного топлива и сжиженного газа, которые начнут действовать с 1 июня, могут вызвать рост цен на топливо в Украине
Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.
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“Поскольку около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится на территорию Украины из Республики Беларусь и Российской Федерации, ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависит от стабильности поставок горючего из указанных стран”, – говорится в сообщении.
Вывоз из Российской Федерации на территорию Украины бензинов моторных, дизельного топлива и сжиженного газа будет возможен только при наличии разрешения, выданного Министерством экономического развития Российской Федерации.
Это создает риски ограничения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и может вызвать рост цен на топливо в розничной сети, в том числе в связи с необходимостью диверсификации источников поставок.
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