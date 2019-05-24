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"Нафтогазу" отказали во взыскании почти 100 млн гривен с "Киевтеплоэнерго"

"Нафтогазу" отказали во взыскании почти 100 млн гривен с "Киевтеплоэнерго"

Верховный суд Украины отказал “Нафтогазу Украины” во взыскании почти 100 млн гривен долгов “Киевэнерго” с его правопреемника “Киевтеплоэнерго”.

Об этом свидетельствует публикация Верховного суда в Facebook.

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Отметим, речь идет о деле № 910/5080/18, в котором “Нафтогаз” подал против “Киевэнерго” иск о взыскании 97,2 млн гривен долгов за газ. В ходе рассмотрения стороны обратились с просьбой изменить ответчика на КП “Киевтеплоэнерго” как правопреемника “Киевэнерго”, что и было сделано.

После этого апелляционная инстанция пришла к выводу, что на “Киевтеплоэнерго” при осуществлении правопреемства на основании ч. 3 ст. 22 закона Украины “О теплоснабжении” возложено чрезмерное бремя ответственности за долги, и отменила решение хозяйственного суда.

В результате Верховный суд согласился с выводом апелляционной инстанции о том, что распространение положений ч. 3 ст. 22 закона “О теплоснабжении” на эти правоотношения повлечет лишение Киеврады (в том числе через создаваемые коммунальные предприятия) права распоряжения своей собственностью, а также содержит признаки дискриминационного подхода в части определения юридического поведения сторон.

По материалам РБК-Украина
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