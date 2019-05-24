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Суд обязал Нафтогаз предоставить информацию о многомиллионных премиях руководству компании

Суд обязал Нафтогаз предоставить информацию о многомиллионных премиях руководству компании

Шестой апелляционный суд Киева принял решение, которым признал информацию о выдаче Нафтогазом премий своему руководству на общую сумму 46 миллионов долларов – публичной, а также обязал компанию предоставить эту информацию в ответ на запрос.

Об этом сообщает Украинский институт по правам человека, который подал на Нафтогаз в суд за отказ обнародовать информацию о премии своему руководству.

Так, суд отметил, что информация о размере премий руководству государственной компании является публичной информацией, которую можно разглашать и предоставлять в ответ на запрос.

Напомним, в 2018 году Нафтогаз объявил о выплате 41 сотруднику $46 млн премии за победу в Стокгольмском арбитраже. Сумма, которую компания решила выплатить своим сотрудникам, составляет 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 миллиарда долларов) и составит 46,3 миллиона долларов. При этом премировать решили 41 человека – тех, кто «прямо или косвенно внес значительный вклад в достижение результата».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман направил письмо наблюдательному совету Нафтогаза в связи с миллионными премиями. «Я обеспокоен таким решением, потому направил официальное письмо в наблюдательный совет Нафтогаза, чтобы они пересмотрели это решение», – сообщал Гройсман.

Проверкой премий занялась Счетная палата. Впоследствии правительство запретило выплачивать премии госслужащим.

По материалам Укрсоцбанк ХмО
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