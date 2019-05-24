Суд обязал Нафтогаз предоставить информацию о многомиллионных премиях руководству компании

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Шестой апелляционный суд Киева принял решение, которым признал информацию о выдаче Нафтогазом премий своему руководству на общую сумму 46 миллионов долларов – публичной, а также обязал компанию предоставить эту информацию в ответ на запрос.
Об этом сообщает Украинский институт по правам человека, который подал на Нафтогаз в суд за отказ обнародовать информацию о премии своему руководству.
Так, суд отметил, что информация о размере премий руководству государственной компании является публичной информацией, которую можно разглашать и предоставлять в ответ на запрос.
Напомним, в 2018 году Нафтогаз объявил о выплате 41 сотруднику $46 млн премии за победу в Стокгольмском арбитраже. Сумма, которую компания решила выплатить своим сотрудникам, составляет 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 миллиарда долларов) и составит 46,3 миллиона долларов. При этом премировать решили 41 человека – тех, кто «прямо или косвенно внес значительный вклад в достижение результата».
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман направил письмо наблюдательному совету Нафтогаза в связи с миллионными премиями. «Я обеспокоен таким решением, потому направил официальное письмо в наблюдательный совет Нафтогаза, чтобы они пересмотрели это решение», – сообщал Гройсман.
Проверкой премий занялась Счетная палата. Впоследствии правительство запретило выплачивать премии госслужащим.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нафтогаз назвал цену на газ для населения в июлеВчера, 16:01 - 2744 5
Tesla заблокировала некоторые функции в самой доступной версии электромобиля Model 311 ч. назад - 2362 4
В Киеве представили новые электрические Jaguar (фото)Вчера, 22:30 - 1364 4
Intel создала мощнейший процессор12 ч. назад - 1105 3
Мининфраструктуры объявило о начале эры бетонных дорог2 ч. назад - 1245 2
Нафтогаз назвал цену на газ для населения в июлеВчера, 16:01 - 2744 5
Tesla заблокировала некоторые функции в самой доступной версии электромобиля Model 311 ч. назад - 2362 4
В странах еврозоны вводятся в обращение новые купюры номиналом 100 и 200 евро (фото)4 ч. назад - 2227
Между Европой и Японией запустили железнодорожное сообщениеВчера, 23:01 - 1958 1
Кабмин утвердил новые правила учета ДТПВчера, 17:01 - 1550
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)Вчера, 15:09 - 1249 1
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 736
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 908
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 3720 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 3537