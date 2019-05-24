С начала года Украина продала РФ товаров на 760 млн долларов

В январе-марте 2019 года Украина импортировала из России товаров на 1 млрд 799,3 млн долл., что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

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Также сообщается, что экспорт украинских товаров в РФ упал. За 3 месяца этого года Украина поставила в Россию товаров на 759,4 млн долл., что на 10,9% меньше, чем в январе-марте 2018 года.

Конкретной структуры закупок с РФ Госстатистики не приводит.