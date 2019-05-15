Экспорт из Украины в ЕС наладили 14 тысяч компаний

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Евросоюз стал самым крупным партнером Украины.
Об этом в Twitter со ссылкой на слова первого министра экономического развития Степана Кубива сообщила пресс-служба Минэкономики.
“Сегодня Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Украины. Более 14 тысяч компаний экспортируют в ЕС, за три с половиной года выдано 250 тысяч сертификатов происхождения EUR.1”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2018 году 41,1% от общего товарооборота Украины пришлись на Евросоюз. Сертификат EUR.1 обязаны получать все компании, желающие наладить экспорт из Украины в ЕС. Этим документом подтверждается соответствие товаров правилам, устанавливающим различные преимущества при экспорте товаров в Евросоюз.
Ранее в министерстве аграрной политики и продовольствия сообщили, что Украина более чем на 24% нарастила экспорт агропродукции в ЕС.
Отметим, по данным Кабмина, украинский экспорт по итогам первого квартала 2019 года составит минимум $12,3 млрд, что почти на $850 млн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
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