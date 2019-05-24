В аэропорту Борисполь не исключили повышения цены на стоянку автомобилей

Руководство аэропорта Бориcполь не исключило возможности повышения цены на стоянку на новом многоуровневом паркинге напротив терминала D, который был открыт 23 мая.

«Исходя из того, какой тариф заложен, думаю, что паркинг будет окупаться очень долго. Видимо, цены придется поднимать, потому что евро за место за один час это не совсем то, что позволяет окупить такие инвестиции», — сообщил журналистам гендиректор аэропорта Бориcполь Павел Рябикин.

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По его словам, завершение первой очереди многоуровневого паркинга обошлось предприятию в сумму около 600 млн грн. Бюджет завершения строительства второй очереди он оценил в 500-600 млн грн.

Заместитель гендиректора аэропорта Борисполь по экономике и финансам Кирилл Звонарев уточнил, что по сделанным расчетам срок окупаемости первой очереди паркинга составит 10-12 лет.

На это Павел Рябикин ответил, что «хотелось бы вложиться в 8-10 лет».

Строительство многоуровневого паркинга в аэропорту Борисполь началось в 2011 году. Первая очередь проекта рассчитана на размещение 1 019 автомобилей на четырех этажах. Стоимость стоянки составляет 30 грн в час. Для долгосрочного размещения действует тариф 300 грн в сутки, однако он применяется только при размещении автомобилей на первом и втором этажах. Бесплатное время нахождения составляет 10 минут.