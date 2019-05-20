Автобусная станция в аэропорту Борисполь обойдется в 30 млн гривен

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Международный аэропорт Борисполь планирует объявить тендер на строительство новой автостанции рядом с терминалом D до конца 2019 года.
Об этом сообщил коммерческий директор аэропорта Георгий Зубко на пресс-конференции в Борисполе.
“На подходе — строительство новой современной автостанции. Она будет построена на месте действующего парковочной площадки П1. Сейчас уже подписан контакт на проектирование. Мы надеемся, что в течение двух месяцев получим государственную экспертизу и готовый проект и начнем в этом году тендерные процедуры” – сказал он.
Срок строительства составит 12 месяцев.
По словам Зубко, предварительно проект автостанции предусматривает 16 автобусных платформ с пропускной способностью 300 пассажиров в час. На автостанции предусмотрены места для ожидания, комнаты матери и ребенка, кафе, комнаты отдыха.
Общая площадь автостанции составит около 500 кв. м, а ориентировочная стоимость – 30 млн гривен.
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