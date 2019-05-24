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Boeing провела испытания двигателей корабля CST-100 Starliner

Boeing провела испытания двигателей корабля CST-100 Starliner

Компания Boeing успешно завершила наземные испытания двигателей своего космического корабля CST-100 Starliner.

Огневые испытания всех элементов двигательной системы проводились на испытательном полигоне NASA в Нью-Мексико, пишет Slash Gear.

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Boeing сообщает. что испытания доказали способность аппарата маневрировать в космосе. Испытания проходили на стенде NASA «Белые пески», где команды Boeing успешно запускали двигатели корабля более двух десятков раз.

Инженеры запускали подруливающие устройства CST-100 Starliner 19 раз, чтобы имитировать маневры, которые транспортному средству придется совершать в космосе. Кроме того, по данным частной аэрокосмической компании, двигатели Starliner были запущены десятки раз, чтобы имитировать критическую систему сброса высоты.

Также на испытаниях провели активацию системы аварийного спасения как на большой, так и на малой высоте. Компания уверяет, что все испытания были пройдены безупречно.

«Благодаря тому, что безопасность наших астронавтов стоит на первом месте во всем, что мы делаем, это успешное тестирование доказывает, что эта система будет работать правильно и обеспечит безопасность Starliner и экипажа на всех этапах полета. Это путь к предстоящему испытанию сброса площадки и полетам на Международную космическую станцию ​​и с нее в конце этого года», — сказал вице-президент программы коммерческого экипажа Boeing Джон Малхолланд.

Согласно последним данным, Boeing планирует провести испытательный запуск корабля CST-100 Starliner в беспилотном режиме этим летом. Пилотируемый запуск аппарата с двумя астронавтами NASA, а также тестовым пилотом Boeing на борту должен состояться ближе к концу этого года.

По материалам НВ
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