Китайские авиакомпании требуют у Boeing компенсацию за прекращение полетов 737 Max

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
China Southern Airlines требует у американской Boeing финансовую компенсацию за прекращение полетов и задержку доставки самолетов 737 Max.
Об этом сообщает агентство “Синьхуа” со ссылкой на заявление авиакомпании.
Отмечается, что China Southern Airlines временно отказалась от коммерческой эксплуатации 24 лайнеров 737 Max с 11 марта. Авиаперевозчик пригласил как можно быстрее начать переговоры с компанией Boeing о плане компенсации.
Напомним, Китай стал первой страной, которая прекратила полеты всех самолетов 737 Max 8 после катастрофы лайнера аналогичной модели Ethiopian Airlines 10 марта. Это была вторая катастрофа Boeing-737 Max 8 после аварии самолета данной модели индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре прошлого года.
21 мая China Eastern Airlines также заявила, что она официально запросила у Boeing компенсацию за прекращение полетов своих 14 самолетов 737 Max и задержку доставки новых самолетов.
Напомним, что из-за задержки поставок самолетов Boeing 737 MAX украинская МАУ скорректировала летнее расписание и сократила количество рейсов и интенсивность полетов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине можно будет строить дома высотой 150 м13 ч. назад - 1816 23
Зеленский подписал указ о роспуске Верховной РадыВчера, 18:10 - 1584 8
Названы самые доступные электромобили этого года12 ч. назад - 7448 7
Цены на газ и электричество в Европе: в каких странах больше всего платят11 ч. назад - 1819 4
"Золотой" лук: украинские импортеры готовятся к обвалу цен15 ч. назад - 2401 4
Названы самые практичные автомобили для начинающих водителейВчера, 23:46 - 11988
Названы самые доступные электромобили этого года12 ч. назад - 7448 7
Глава администрации Зеленского сделал заявление по ценам на газ8 ч. назад - 7359 5
Коломойский проиграл в Верховном Суде по делу ПриватБанка10 ч. назад - 4792
Goldman Sachs спрогнозировал курс гривны9 ч. назад - 3850 1
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующихПозавчера, 15:10 - 496
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 2796 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 2764
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 1179
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 3869 3