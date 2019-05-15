Китайские авиакомпании требуют у Boeing компенсацию за прекращение полетов 737 Max

China Southern Airlines требует у американской Boeing финансовую компенсацию за прекращение полетов и задержку доставки самолетов 737 Max.

Об этом сообщает агентство “Синьхуа” со ссылкой на заявление авиакомпании.

Отмечается, что China Southern Airlines временно отказалась от коммерческой эксплуатации 24 лайнеров 737 Max с 11 марта. Авиаперевозчик пригласил как можно быстрее начать переговоры с компанией Boeing о плане компенсации.

Напомним, Китай стал первой страной, которая прекратила полеты всех самолетов 737 Max 8 после катастрофы лайнера аналогичной модели Ethiopian Airlines 10 марта. Это была вторая катастрофа Boeing-737 Max 8 после аварии самолета данной модели индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре прошлого года.

21 мая China Eastern Airlines также заявила, что она официально запросила у Boeing компенсацию за прекращение полетов своих 14 самолетов 737 Max и задержку доставки новых самолетов.

Напомним, что из-за задержки поставок самолетов Boeing 737 MAX украинская МАУ скорректировала летнее расписание и сократила количество рейсов и интенсивность полетов.