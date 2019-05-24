В НБУ напомнили об основаниях для увольнения главы Нацбанка

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Редакция закона об Национальном банке от 2015 года содержит ограниченный перечень оснований для досрочного увольнения членов правления НБУ.
Об этом сказала первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.
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Она напомнила, что увольнение может произойти по собственному желанию, по состоянию здоровья и если испорчена деловая репутация.
“Таким образом включается предохранитель, что при смене власти, при изменении стратегии развития страны нельзя просто прийти и заменить главу Национального банка”, – сказала Рожкова.
Первый заместитель председателя НБУ отметила. что цели Национального банка страны не всегда совпадают с целями политиков и чиновников, которые зависимы от политических циклов и своих предвыборных лозунгов. Кроме того, горизонт планирования деятельности Национального банка обычно длиннее, чем политический цикл.
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