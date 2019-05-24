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В НБУ напомнили об основаниях для увольнения главы Нацбанка

В НБУ напомнили об основаниях для увольнения главы Нацбанка

Редакция закона об Национальном банке от 2015 года содержит ограниченный перечень оснований для досрочного увольнения членов правления НБУ.

Об этом сказала первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

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Она напомнила, что увольнение может произойти по собственному желанию, по состоянию здоровья и если испорчена деловая репутация.

“Таким образом включается предохранитель, что при смене власти, при изменении стратегии развития страны нельзя просто прийти и заменить главу Национального банка”, – сказала Рожкова.

Первый заместитель председателя НБУ отметила. что цели Национального банка страны не всегда совпадают с целями политиков и чиновников, которые зависимы от политических циклов и своих предвыборных лозунгов. Кроме того, горизонт планирования деятельности Национального банка обычно длиннее, чем политический цикл.

По материалам РБК-Украина
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