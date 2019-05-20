В Нацбанке подсчитали, во сколько обойдется роспуск Рады

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Первый заместитель главы совета Национального банка Украины Тимофей Милованов считает, что роспуск Верховной Рады обойдётся налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов.
Об этом он написал в Facebook 24 мая.
“По поводу роспуска парламента — да, роспуск обойдётся налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты”, – написал он.
По его словам, дефолт “положит” украинские банки, а возможностей быстро запустить экономику нет.
“В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда наступит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократическое правительство и программа МВФ нам критически важны”, – считает первый заместитель главы совета НБУ.
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