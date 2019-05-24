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Суд обязал НКРЭКУ компенсировать облгазу Фирташа 1 млрд грн

Суд обязал НКРЭКУ компенсировать облгазу Фирташа 1 млрд грн

Шестой апелляционный административный суд обязал Нацкомиссию госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) компенсировать компании Днепропетровскгаз 1,038 млрд грн убытков и установить экономически обоснованный тариф.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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До выполнения этого решения суда Днепропетровскгаз якобы не может погасить свои долги за газ перед НАК Нафтогаз Украины и другими контрагентами, говорится в сообщении.

“Кризис неплатежей вызван тем, что действующий тариф на распределение газа не покрывает всех обоснованных затрат предприятия. Решение суда, вынесенное в пользу АО Днепропетровскгаз, является доказательством того, что НКРЭКУ годами осуществляло целенаправленную дискриминационную тарифную политику по отношению к газораспределительным компаниям”, – отмечается в пресс-релизе.

“В частности, регулятор не учел в тарифе необходимые объемы газа для производственно-технологических нужд и установил заниженную стоимость этого газа”, – добавляют в компании.

Днепропетровскгаз также обвиняет НКРЭКУ в сговоре с Нафтогазом с целью монополизации рынка распределения газа. Он требует от регулятора выполнить решение суда и разблокировать работу компании.

Днепропетровскгаз входит в Региональную газовую компанию олигарха Дмитрия Фирташа.

По материалам BIN
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