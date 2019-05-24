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Электронные парковки и "открытый бюджет": В КГГА рассказали, когда Киев станет "умным городом"

Электронные парковки и "открытый бюджет": В КГГА рассказали, когда Киев станет "умным городом"

В 2020 году Киевская государственная городская администрация введет систему электронной парковки.

“У нас довольно много проблем с хаотичной парковкой”, – сказал директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

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От отметил, что это лишь один из проектов, объединенных концепцией Kyiv Smart City.

С уже реализованного Назаров назвал “Открытый бюджет”, “Электронные государственные закупки”, “Единая геоинформационная система”. Эти инструменты являются элементами “электронной демократии”, – считает чиновник.

По его словам, жители столицы уже сейчас имеют возможность направлять деньги именно на те проекты, которые им интересны.

Юрий Назаров отметил, что столичная власть берет пример с таких технологически продвинутых городов, как Барселона, Амстердам, Таллин.

“Мы хотим, чтобы наш город был похож на такие города. И тогда мы сможем сказать, что наш город – умный”, – убежден директор департамента ИКТ КГГА.

По материалам УБР
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