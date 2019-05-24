Электронные парковки и "открытый бюджет": В КГГА рассказали, когда Киев станет "умным городом"

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В 2020 году Киевская государственная городская администрация введет систему электронной парковки.
“У нас довольно много проблем с хаотичной парковкой”, – сказал директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.
Читайте также: В столице отремонтируют 90 парков
От отметил, что это лишь один из проектов, объединенных концепцией Kyiv Smart City.
С уже реализованного Назаров назвал “Открытый бюджет”, “Электронные государственные закупки”, “Единая геоинформационная система”. Эти инструменты являются элементами “электронной демократии”, – считает чиновник.
По его словам, жители столицы уже сейчас имеют возможность направлять деньги именно на те проекты, которые им интересны.
Юрий Назаров отметил, что столичная власть берет пример с таких технологически продвинутых городов, как Барселона, Амстердам, Таллин.
“Мы хотим, чтобы наш город был похож на такие города. И тогда мы сможем сказать, что наш город – умный”, – убежден директор департамента ИКТ КГГА.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта - Financial TimesВчера, 10:00 - 6431 41
Гройсман рассказал, в каком финансовом положении пребывает УкраинаВчера, 11:00 - 3810 11
Каждый американец потеряет более $ 800 в год из-за роста пошлин на китайские товары25.05.2019, 18:08 - 767 6
Нафтогаз назвал цену на газ для населения в июлеВчера, 16:01 - 1810 4
Ставки по кредитам в украинских ломбардах в прошлом году составили 213% годовыхВчера, 11:30 - 509 4
Луценко назвал три "коррупционных дыры", через которые государство теряет деньгиВчера, 14:02 - 15895 3
Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта - Financial TimesВчера, 10:00 - 6431 41
Стабильные тарифы на электроэнергию для населения останутся на протяжении 1,5 года - экспертВчера, 14:14 - 5801 3
Гройсман рассказал, в каком финансовом положении пребывает УкраинаВчера, 11:00 - 3810 11
С июня в киевском метро заработает видеонаблюдениеВчера, 14:30 - 2708
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)Вчера, 15:09 - 845 1
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 697
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 875
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 3658 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 3489