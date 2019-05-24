Китайцы запустили в метро интернет 5G

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В метрополитене китайского города Чжэнчжоу, административном центре провинции Хэнань, появилась первая линия с сетью новейшего поколения 5G. Средняя скорость загрузки данных составляет 700 Мбит/с.
Над запуском сети в подземке работали крупнейшие китайские операторы: China Mobile, China Union и China Telecom. Чиновники надеются, что успешный эксперимент «обеспечит надежную основу для развития подобных систем иными китайскими и зарубежными телекоммуникационными операторами».
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Вместе с тем, в городе запустили также и проект по так называемой умной транспортной системе 5G. Но пока лишь в тестовом режиме. Между двумя остановками на расстоянии в полтора километра уже курсируют четыре небольших автобуса-беспилотника, «привязанные» к сверхскоростному интернету пятого поколения.
Впрочем, экспериментируют с 5G и в другом китайском городе – Шэньчжэне. Правда, преследуют при этом куда более утилитарную цель: передают по прибытии поезда на конечную станцию пакет собранных за поездку данных (телеметрия о работе состава, материалы видеонаблюдения и т.д. – всего около 25 ГБ). Все их удалось отправить всего за 150 секунд.
Директор метрополитена Шэньчжэнь Ван Цзянь рассказал, что это настоящее спасение, ведь до сих пор данные после поездки сотрудникам доводилось загружать с жесткого диска вручную из-за низкой скорости беспроводной сети.
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