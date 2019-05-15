Киевстар, Vodafone и lifecell рассказали, насколько реально запустить 5G в 2020 году

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В последнее время разговоры о скором запуске 5G в Украине заметно активизировались. Сначала министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что лицензии на нужные для запуска 5G частоты будут выставлены на торги уже в 2020 году. Потом ту же информацию подтвердил глава НКРСИ Александр Животовский, ну а подытожил ситуацию президент Украины Петр Порошенко, подписав указ о запуске 5G в Украине в 2020 году. Так насколько реально запустить коммерческие 5G-сети в Украине в 2020 году. Вот мнение ведущих операторов Украины.
Киевстар
Государство уделяет все больше внимания цифровизации страны, и это – правильно. Но для того, чтобы Указ о запуске 5G воплотился в жизнь, необходимо проделать огромный объем работы, отметил директор по регуляторному обеспечению Александр Когут.
Как показывает международный опыт, для 5G потребуются как низкие частоты – для обеспечения покрытия, так и высокие – для скорости и емкости сетей. В Украине хорошим сочетанием таких частот могут быть диапазоны 700 МГц (Band 28) и 3,4 – 3,8ГГц (Band42-43). Таких свободных частот пока нет. Поэтому телеком-регулятору потребуется разработать план освобождения перспективных диапазонов частот и начать его выполнение.
Отсутствует в Украине и принцип технологической нейтральности – т.е. возможность для телеком-оператора в рамках выданных ему частотных лицензий внедрять любые технологии. Это существенный барьер в развитии как существующих, так и будущих технологий.
Как никогда актуален вопрос инвестиционной привлекательности рынка. В прошлом году мобильные операторы потратили огромные средства на внедрение 4G. Только “Киевстар” за 2018 год и первый квартал 2019-го инвестировал более 8 млрд грн. Однако, телеком-регулятор выдвигает инициативы, по которым плата за радиочастоты может значительно вырасти. Это несмотря на то, что в Украине налоговая нагрузка на операторов мобильной связи одна из самых высоких в мире.
Для внедрения 5G операторам может понадобиться покупка большого количества частот, затраты на которые, учитывая низкий «мобильный чек» абонента и высокие инвестиционные риски, могут окупаться десятилетиями.
Vodafone
Возможности внедрения будут зависеть от ряда факторов. Прежде всего, необходимо решить вопрос с частотами – сегодня в Украине нет достаточного объема свободных частот для внедрения технологии.
Безусловно, внедрение любой новой технологии требует капитальных инвестиций. Это затраты, связанные с развитием сети. Так, за последние 4 года, с начала развития сетей 3G, Vodafone вложил в инфраструктуру 21,6 млрд грн. В Украине мы продолжаем строить 4G и 3G-сети.
В телекоме есть правило смены технологий не чаще 1 раза в 4 года. Это минимально достаточный срок, который позволяет внедрить технологию и получить от нее коммерческий эффект, чтобы иметь возможность реинвестировать полученные средства в технологии следующего поколения.
5G – технология – не для массового рынка, а главным образом для промышленного использования, для технологических проектов в различных отраслях. Она будет внедряться там, где есть готовность рынка, где будет запрос от государства, промышленности, сельского хозяйства. И если о массовом использовании 5G в Украине говорить преждевременно, то запрос на промышленное использование технологии уже есть.
lifecell
Сейчас возможности и потенциал технологий 3G и, особенно 4G в Украине еще не до конца освоены и имеют потенциал развития с точки зрения расширения покрытия и внедрения дополнительных сервисов для частных абонентов, бизнеса и государства. И хотя все операторы с опережением графика обеспечивают развертывание покрытия LTE в Украине, процесс развития продлится еще несколько лет.
Только в прошлом году государство провело 4G-тендеры, на которых операторы заплатили в казну 7,88 млрд грн. В 2015 году от продажи лицензий на 3G государство получило 8,78 млрд грн.
Учитывая, что в Украине стоимость мобильной связи и мобильного интернета являются одними из самых низких в мире, пока операторы еще далеки от возврата своих инвестиций. Поэтому мы считаем, что в Украине лицензии на внедрение мобильной связи стандарта 5G должны быть предоставлены мобильным оператором бесплатно.
А усилия государства должны быть направлены на развитие экономики страны и роста бизнеса, который и будет выступать главным заказчиком и пользователем 5G. Тогда это может стать по-настоящему общим партнерским проектом государства и операторов, которые в свою очередь будут инвестировать в развитие сети.
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