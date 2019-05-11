У Президента рассказали, сколько законов Порошенко поддержала Рада

Представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что за пять лет Верховная Рада Украины поддержали более 200 законодательных инициатив Президента Петра Порошенко.

Она отметила, что за период ее работы на должности представителя главы государства в ВР нардепы поддержали 54 законопроекта авторства Порошенко.

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“За 5 лет парламентом поддержано более 200 законодательных инициатив Порошенко, которые позволили ратифицировать соглашение между Украиной и ЕС; закрепить отказ Украины от политики внеблоковости; начать судебную реформу, усилить институциональную независимость Национального банка Украины. За период выполнения мной полномочий представителя Президента было обеспечено принятие 54-х инициированных главой государства законодательных инициатив”, – заявила Луценко.