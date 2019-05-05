Какую зарплату получил Порошенко за 5 лет в должности президента

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Президент Украины Петр Порошенко завершает каденцию на посту главы государства после 5 лет правления страной. За это время гарант получил зарплату в размере 1 миллиона 363 тысяч гривен.
Об этом сообщили в Администрации Президента Украины в ответ на запрос журналистов 24 канала.
С июня 2014 года по апрель 2019 года президенту Петру Порошенко начислена заработная плата в сумме 1363 259,75 гривны. С мая 2016 года заработная плата Президента Украины ежемесячно начисляется в размере должностного оклада – 28 тысяч гривен, – рассказали в Администрации.
Зарплата Порошенко состоит исключительно из должностного оклада, и он не получает премии или надбавки.
В Администрации также отметили, что вся зарплата гаранта после уплаты налогов перечисляется на благотворительность.
Каким состоянием владеет Порошенко:
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