Какую зарплату получил Порошенко за 5 лет в должности президента

Президент Украины Петр Порошенко завершает каденцию на посту главы государства после 5 лет правления страной. За это время гарант получил зарплату в размере 1 миллиона 363 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Администрации Президента Украины в ответ на запрос журналистов 24 канала.

С июня 2014 года по апрель 2019 года президенту Петру Порошенко начислена заработная плата в сумме 1363 259,75 гривны. С мая 2016 года заработная плата Президента Украины ежемесячно начисляется в размере должностного оклада – 28 тысяч гривен, – рассказали в Администрации.

Зарплата Порошенко состоит исключительно из должностного оклада, и он не получает премии или надбавки.

В Администрации также отметили, что вся зарплата гаранта после уплаты налогов перечисляется на благотворительность.

Каким состоянием владеет Порошенко:

Порошенко в прошлом году заработал почти в 100 раз больше, чем в 2017 году.

В 2018 году президент Петр Порошенко задекларировал 1,56 миллиарда гривен доходов. В то же время, в 2017 году его прибыль составила почти в 100 раз меньше – всего 16,3 миллиона гривен.

Действующий глава государства является владельцем 3 квартир, 1 дома площадью 1331,70 квадратных метров в Киевской области и большого количества земельных участков. Порошенко задекларировал 4 картины, каминный набор, часы, музыкальный инструмент, светильники, одежду и ювелирные изделия, а также два авто – Mercedes-benz 2010 года выпуска и автомобиль жены Jaguar 2018 выпуска.