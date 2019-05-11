0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 36 0

"Северный поток-2" будет готов к эксплуатации в конце 2020 года

"Северный поток-2" будет готов к эксплуатации в конце 2020 года

Если Дания предоставит разрешение на строительство газопровода “Северный поток-2”, то он будет готов к эксплуатации во второй половине 2020 года.

Об этом говорится в заявке оператора проекта Nord Stream 2 AG, размещенной на сайте Датского энергетического агентства.

Читайте также: Коболев об остановке транзита: потеряем весь прошлогодний рост ВВП

“Планируется, что трубопроводная система будет завершена и готова к транспортировке газа во второй половине 2020 года”, – говорится в заявке.

В документе отмечается, что запланировано строительство двух параллельных подводных трубопроводов, диаметром 48 дюймов для транспортировки около 55 млрд кубометров газа на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне страны.

Также в заявке говорится, что разрешения на строительство газопровода уже были выданы Швецией, Германией, Финляндией и на территории Российской Федерации.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.