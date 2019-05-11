"Северный поток-2" будет готов к эксплуатации в конце 2020 года

Если Дания предоставит разрешение на строительство газопровода “Северный поток-2”, то он будет готов к эксплуатации во второй половине 2020 года.

Об этом говорится в заявке оператора проекта Nord Stream 2 AG, размещенной на сайте Датского энергетического агентства.

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“Планируется, что трубопроводная система будет завершена и готова к транспортировке газа во второй половине 2020 года”, – говорится в заявке.

В документе отмечается, что запланировано строительство двух параллельных подводных трубопроводов, диаметром 48 дюймов для транспортировки около 55 млрд кубометров газа на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне страны.

Также в заявке говорится, что разрешения на строительство газопровода уже были выданы Швецией, Германией, Финляндией и на территории Российской Федерации.