Коболев об остановке транзита: потеряем весь прошлогодний рост ВВП

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По расчетам НАК “Нафтогаз Украины”, Россия имеет техническую возможность с начала следующего года не использовать украинскую ГТС для транспортировки газа в Европу.
Об этом на конференции Concorde Capital заявил глава “Нафтогаза” Андрей Коболев.
“По нашим расчетам, российская сторона имеет техническую возможность в следующем году не использовать украинский транзит. Даже если не будет построен “Северный поток-2”, – сказал он.
По его словам, при этом “Газпром” сможет выполнять минимальные объемы поставок газа европейским потребителям в рамках существующих контрактов.
“Дефицит в поставках газа (в Европу – ред.) в такой ситуации примерно – 5 млрд кубов. Если мы посмотрим на темпы, которыми сейчас “Газпром” поставляет газ в Европу и создает запасы, они рекордные. Я так думаю, что именно для покрытия этого дефицита дополнительные запасы и создаются”, – заявил руководитель компании.
“По моей оценке, которую разделяют и наши европейские партнеры, вероятность того, что 1 января мы получим полное прерывание, как это было в январе 2009 года, достаточно большая. Говоря о том, как это повлияет на Украину, думаю, не будет слишком жестко сказано, что это может вызвать настоящий кризис, в том числе политический”, – сообщил Коболев.
Он отметил, что и для новоизбранного президента, и для компании критически важно к этому подготовиться.
“То есть создать дополнительные объемы газа, чтобы в украинской системе удержать достаточное давление”, – подчеркнул Коболев.
“Для Украины потеря транзитного потока означает потерю 3 млрд долларов годового дохода, а это примерно 3% ВВП. То есть фактически мы можем за год потерять весь рост предыдущего года”, – заявил руководитель НАК.
По его словам, переговоры с Россией проходят очень вяло, а если быть более точным – совсем не проходят.
“Российская сторона сообщила, что они будут говорить только после того, как новый президент вступит в свои полномочия. И произойдет, как это обычно было в прошлом, разговор Путина и Зеленского. И мы ждем этого события. Думаю, что переговоры возобновятся где-то в июне”, – подытожил он.
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