"Укрзализныця" провела подготовительную работу для привлечения новых заимствований

“Укрзализныця” провела всю подготовительную работу для привлечения заимствований на внешних и внутреннем рынках и имеет потенциал к кредитованию в национальной и иностранной валюте. Около 26% всех доходов компании сегодня захеджированы.

Об этом сообщил председатель правления АО “Укрзализныця” Евгений Кравцов в кулуарах Международной инвестиционной конференции 2019 Concorde Capital, прошедшей сегодня в Киеве.

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В ближайшей перспективе это будет сделано в отношении всех доходов “Укрзализныци” через внедрение автоматической индексации тарифа на железнодорожные грузовые перевозки на уровень ИЦП.

По его словам, в первом полугодии также будет введен механизм индексации на индекс цен производителей к другим продуктам компании, что увеличит уровень захеджированных доходов до 35%. “В ближайшей перспективе наша цель – захеджировать почти все доходы “Укрзализныци”, и мы планируем сделать это через введение автоматической индексации тарифа на железнодорожные грузовые перевозки на уровень ИЦП”, – рассказал топ-менеджер.

“Мы имеем много обязательств, и выплаты, которые должны состояться в этом году, требуют от нас прагматичного подхода, который должен обеспечить инвестиционные процессы и стабильную операционную деятельность компании”, – подчеркнул председатель правления УЗ.

Так, “Укрзализныця” своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства по еврооблигациям (в марте 2019 года были погашены 150 млн долларов США основного долга). За счет введения централизованной системы управления денежными потоками ликвидность компании остается на стабильном уровне, что придает уверенности инвесторам в своевременном выполнении финансовых обязательств.

Учитывая улучшение финансово-экономического состояния, компания рассчитывает на расширение сотрудничества с ЕБРР и ЕИБ, украинскими банками-партнерами, а также рассматривает возможность эмиссии внутренних облигаций.

“Сейчас мы наблюдаем высокий уровень интереса, большую активность в отношении этого инструмента со стороны украинских и международных игроков. Наша стратегия заключается в том, чтобы использовать такой “микс” и дальше продолжать пополнять портфель гривневыми инструментами”, – отметил Кравцов. Он также добавил, что компании интересны кратко- и среднесрочные инструменты с обоснованными процентными ставками.

Кроме того, по его словам, с декабря 2018 года УЗ сотрудничает со Всемирным банком с целью определения направлений и возможных финансовых инструментов кредитования.