"Укрзализныця" попросила 7 миллиардов из госбюджета на вагоны

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АО “Укрзализныця” обратилось к Верховной Раде и Кабинету Министров с просьбой о выделении 7,1 млрд грн соответствующих назначений из государственного бюджета.
Согласно сообщению на сайте “Укрзализныци”, 7 млрд грн из бюджета, выделенных на выполнение закона о железнодорожном транспорте, хватило бы на приобретение 250 пассажирских вагонов.
“Только факты: пассажирские электровозы у нас изношены на 100%, а парк пассажирских вагонов с 1992 года уменьшился более чем вдвое. Из 7,1 млрд грн, о которых мы хлопочем, – 2,2 млрд грн недополученная компенсация за перевозку льготных категорий пассажиров за 2016-2018 годы и 4,9 млрд грн капитальных затрат на пассажирские перевозки, которые фактически осуществила “Укрзализныця” в течение 2016-2018 годов в связи с невыполнением статьи 10 закона Украины “О железнодорожном транспорте”. За эту сумму в 7 млрд грн мы смогли бы приобрести более 60 пассажирских локомотивов, или 250 пассажирских вагонов, или 15 новых 10-вагонных электричек”, – считает директор по экономике и финансам “Укрзализныци” Андрей Рязанцев.
По его словам, физическое и моральное старение инфраструктуры и подвижного состава “Укрзализныци” является следствием того, что общественные услуги по пассажирским перевозкам компания предоставляет по тарифам, ниже экономически обоснованного уровня.
“Перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых, к которому общество вынуждено прибегать, негативно влияет на финансовое состояние железнодорожной отрасли в целом. Недополученные средства “Укрзализныце” не компенсируются. “Укрзализныця” не знает ни одного случая в своей истории, когда эти статьи закона выполнялись”, – заявляют в компании.
Рязанцев отметил, что, согласно ст. ст. 9 и 10 закона “О железнодорожном транспорте”, тарифы на железнодорожные перевозки должны устанавливаться с учетом инвестиционной составляющей, а строительство и реконструкция объектов железнодорожного транспорта, приобретение подвижного состава для перевозок пассажиров, как и компенсация убытков от перевозки льготных категорий граждан, должны осуществляться с привлечением средств государственного и местных бюджетов.
Финдиректор “Укрзализныци” отметил, что со стороны государства ответственным и оправданным решением было бы предусмотреть необходимые средства в государственном бюджете. “Тем более, что, по аудированной отчетности компании E&Y за 2018 год, убытки “Укрзализныци” от пассажирских перевозок составили более 12 млрд грн, и это значительно больше, чем средства, о которых ходатайствует “Укрзализныця”, – считает Рязанцев.
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