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Пенсионный фонд Украины сократит количество своих отделений в 10 раз

Пенсионный фонд Украины сократит количество своих отделений в 10 раз

Пенсионный фонд Украины сократит количество своих отделений по стране от 600 до 55.

Об этом со ссылкой на главу правления ПФУ Евгения Капинуса сообщает УНИАН.

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По его словам, останутся главные управления на уровне областей. “Эти управления будут заниматься всем спектром вопросов, которые будут в повестке дня Пенсионного фонда”, – сказал он.

Пока что учреждение не планирует менять структуру отделений фонда в Луганской и Донецкой областях. Они будут работать в прежнем режиме.

По материалам ТСН
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