Мэр Киева рассказал, сколько единиц коммунального транспорта купили для столицы

За последние годы столица закупила 121 новый троллейбус, 63 трамвая и 100 новых автобусов.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на свой странице в Facebook.

Читайте также: Кличко рассказал, когда откроется автосообщение через Подольско-Воскресенский мост

“Создание комфортной и безопасной транспортной системы – один из приоритетов для городских властей. За несколько прошедших лет столица закупила 121 новый тролебус, 63 трамваи, 100 новых автобусов”, – сообщил Кличко.

В Украине сейчас на балансе предприятий горэлектротранса находится около 6 тыс. единиц техники. Это почти в два раза меньше, чем было в начале 1990-х годов. На балансе предприятий городского электротранспорта городов Украины сейчас имеется более 6 тыс. единиц подвижного состава, в том числе 2 278 трамвайных вагонов, 2 929 троллейбусов, а также 1 180 вагонов метрополитена.

При этом в 1991 году только парк трамваев и троллейбусов в Украине состоял из 12,3 тыс. единиц подвижного состава, то есть за годы независимости парк подвижного состава электротранспорта сократился на 51%.

Что до технического состояния электротранспорта, то нормативный срок службы исчерпали около 87% всего подвижного состава, в том числе: 96% трамвайных вагонов, 76% троллейбусов, 80% вагонов метрополитена.