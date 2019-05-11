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Турция урезала импорт российского газа до минимума с 2010 года

Турция урезала импорт российского газа до минимума с 2010 года

Турция в январе-марте 2019 года уменьшила импорт российского газа до 4,52 млрд кубометров с 7,92 млрд кубометров за аналогичный период прошлого года.

Это следует из квартального отчета “Газпрома”, пишет Сегодня.

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Данный показатель является минимальным за текущее десятилетие. Ниже в первом квартале импорт был только в 2010 году – тогда он составил 4,32 млрд кубометров.

Ранее о планах стать полностью независимой от российского газа заявила Польша. Она намерена отказаться от него благодаря газопроводу Baltic Pipe и LNG-терминалу в Свиноуйсьце.

По материалам Сегодня
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