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Украина и РФ обсудили компенсацию за грязную нефть

Украина и РФ обсудили компенсацию за грязную нефть

Компании Укртранснафта и Транснефть обсудили компенсацию в результате сложившейся ситуации с попаданием загрязненной нефти в трубопровод Дружба.

Об этом сообщили в пресс-службе украинской компании.

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“14 мая в рамках шестого заседания Международной ассоциации транспортировщиков нефти в Братиславе российская Транснефть, венгерская Группа MOL, словацкая Transpetrol и Укртранснафта рассмотрели вопросы компенсации дополнительных расходов на проведение нестандартных работ, связанных с вытеснением некондиционной нефти с нефтепровода Дружба”, – говорится в сообщении.

Как отметили в украинской компании, стороны согласовывают дополнительный договор к действующему соглашению, согласно которому будет происходить расчет, а также будут определяться сроки и условия компенсации дополнительных расходов Укртранснафты.

“Сейчас компания освободила одну нить нефтепровода Дружба от нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений, что позволило возобновить транзит по украинскому участку нефтепровода”, – добавили в компании.

В Укртранснафте отметили, что полная прокачка некондиционной нефти с территории Украины в Венгрию и Словакию может занять от четырех до шести месяцев. Это будет зависеть от концентрации хлорорганичних соединений в остатках сырья.

По материалам Корреспондент.net
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