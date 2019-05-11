В "Нафтогазе" отработали сценарий прекращения "Газпромом" транзита газа

Прерывание Газпромом транзита газа через Украину в январе 2020 года, когда закончится срок действия действующего контракта – вполне вероятный сценарий.

Об этом написал глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Коболев отметил, что “Укртрансгаз” провел совещание диспетчеров, в ходе которого проработал детали организации работы газотранспортной системы в реверсном режиме, который будет задействован в случае нулевого транзита.

Сейчас “Укртрансгаз” устраняет слабые звенья, которые могли бы поставить под угрозу работу ГТС. “В частности, в настоящее время осуществляем масштабный проект реконструкции компрессорной станции “Бар”, работа которой крайне важна для стабильной работы системы при нулевом транзите”, – сообщил он.

Кроме того, “Нафтогаз” интенсивно закачивает газ в подземные хранилища. “К зиме необходимо накопить в ПХГ около 20 млрд куб газа при таком условии система будет работать стабильно и гарантировать доставку газа всем потребителям”, – Коболев.

“Полная готовность к прерыванию транзита – лучший стоп-фактор для Газпрома и предохранитель от газового шантажа”, – сказал он.