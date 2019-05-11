УЗ тратит на содержание инфраструктуры в 15 раз больше, чем зарабатывает на ней

Убыточная инфраструктура украинской железной дороги сегодня составляет 45,7% участков и совокупно выполняет лишь 2,1% тоннокилометровой работы.

Такое заявление сделал директор по экономике и финансам АО “Укрзализныця” Андрей Рязанцев.

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По словам топ-менеджера, выводы аналитического исследования по эксплуатационной и экономической эффективности работы отрасли показали, что благодаря этой инфраструктуре “Укрзализныця” получает только 543 млн гривен, тогда как расходы на ее содержание составляют более 7,8 млрд гривен.

Рязанцев отметил, что кроме информации об эксплуатационных показателях работы отрасли в опубликованном отчете предоставлена статистика о доходах, расходах и финрезультат от грузовых перевозок, что будет учитываться при принятии решений на уровне “Укрзализныци”.

“Также эти данные позволяют не только в цифрах, но и визуально оценить объем и расположение малодеятельной инфраструктуры, которая создает дополнительную финансовую нагрузку на отрасль и рано или поздно прекратит функционировать без софинансирования со стороны государства или местной власти”, – заявил Рязанцев.

По его мнению, в условиях отсутствия финансирования из государственного и местных бюджетов это является одним из механизмов сдерживания роста тарифов на ж/д перевозки.

“Сегодня для железной дороги как никогда актуальным становится вопрос увеличения объемов перевозок именно на малодеятельных направлениях, при отсутствии возможности их оптимизации. Другим вариантом сохранения такой инфраструктуры может быть софинансирование из государственного и местных бюджетов, если участок имеет высокое стратегическое, оборонное, социальное значение”, – отметил топ-менеджер.

Он добавил, что представители УЗ аргументируют свою позицию и должны совместно с органами власти решить вопрос малодеятельной инфраструктуры как можно быстрее, поскольку содержать ее за счет “Укрзализныци” уже нет возможности.