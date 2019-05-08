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Укрзализныця построила свой первый зерновоз (фото)

Укрзализныця построила свой первый зерновоз (фото)

На мощностях Панютовского вагоноремонтного завода Укрзализныци построили первый зерновоз. Компания готовится к серийному производству грузовых вагонов.

Об этом сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов в Facebook.

“Это первый зерновоз в истории компании, который построили самостоятельно на собственных мощностях. Все комплектующие и материалы – украинского производства (кроме элементов тормозного оборудования). Мы придерживаемся обещаний – максимальное импортозамещение и сотрудничество с отечественными производителями”, – говорится в сообщении.

По его словам, сейчас в Украине только 2 завода могут производить зерновозы, один из них принадлежит государственной Укрзализныце.

Построенный Укрзализныцей зерновоз сможет перевозить товары не только по Украине, но и по странам СНГ и Балтии, так как компания прошла соответствующую сертификацию.


Фото Евгений Кравцов

По материалам Finance.UA
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