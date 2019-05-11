Цены на газ в Европе устремились к 13-летнему минимуму

Цены на газ в Европе, которые напрямую влияют на стоимость газа для промышленных потребителей в Украине, продолжают падать на фоне избытка газа в ПХГ и активного ввода новых мощностей по производству СПГ. Чуть больше чем за полгода газовые цены в Европе обвалилась более чем вдвое.

Сказывается теплая зима, после которой в хранилищах осталось слишком много газа, отмечают аналитики, передает Сегодня.

Читайте также: НКРЭКУ проверит, перестали ли облгазы доначислять лишнее в платежки украинцам

На главном европейском газовом хабе — TTF в Нидерландах — котировки газовых контрактов вплотную приблизились к минимумам с 2006 года.

Спотовые сделки в понедельник, 13 мая, заключались по 160 долларов за тысячу кубометров. В Великобритании на хабе NBP газ уже котируется в диапазоне 140-150 долларов за тысячу кубометров.

Данные Gas Infrastructure Europe подтверждают, что по состоянию на 8 мая европейские ПХГ были заполнены на 50%. Традиционная закачка в летний сезон на этот раз на 55 дней опережает график 2018 года, а общий объем запасов — на 23 млрд кубометров выше, чем был на ту же дату год назад.

Происходящее на европейском рынке — отражение глобальных процессов: в мире стремительно увеличивается производство сжиженного газа. По оценке аналитиков Bloomberg, в 2019 году будут запущены мощности по сжижению на 33 млн тонн, тогда как спрос вырастет лишь на 17 млн тонн. Это формирует перепроизводство, которое давит на котировки.

Все крупнейшие производители СПГ также наращивают мощности — Австралия увеличила экспорт в 2018 году на 22%, до 69,6 млн тонн; США — 53%, до 22,7 млн тонн.